Pakistan Büyükelçisİ Qazi, ülkesinin Azerbaycan’a desteğini yineledi

24 Kasım 2020 Salı, 06:00

Pakistan, Türkiye ve Atatürk sevgisinin yoğun olduğu bir ülke. Son Karabağ savaşında tereddüt göstermeden Azerbaycan’ın yanında yer aldığını ilan etti. Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Azerbaycan ulusuyla her daim yan yana olduklarını dile getirdi.

Qazi, Karabağ’daki tutumu nedeniyle de halen Ermenistan’ı tanımadıklarını, Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğuna ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının alınması sırasında da Pakistan’ın aktif rol oynadığını vurguladı. Qazi, ülkesinin çatışmalardaki tutumunu, Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini Cumhuriyet’e değerlendirdi, sorularımıza şu yanıtları verdi:

HER ZAMAN YAN YANAYIZ

- Karabağ’daki çatışmalarda, baskılara karşın net olarak Türkiye gibi Azerbaycan’ın yanında yer aldınız. Türk kamuoyu ülkenizin Azerbaycan’la ilişkilerini merak ediyor, bilgi verebilir misiniz?

Pakistan her zaman kardeş Azerbaycan ulusuyla yan yana durmuş ve onların kendilerini savunma haklarını desteklemiştir. Pakistan, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki konumunu tamamen destekliyor, bu da BM Güvenlik Konseyi kararları ile aynı çizgidedir. Pakistan sürekli olarak işgal edilmiş Azerbaycan topraklarının tamamen geri verilmesi için çağrıda bulunmuştur ve bunu BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak yapmıştır. Aynı zamanda Ermeni güçlerinin işgal altındaki Dağlık Karabağ ve bitişik bölgelerden geri çekilmesi için de aynısını yapmıştır. Pakistan, Dağlık Karabağ meselesinin durumu üzerindeki uluslararası yasal çerçevenin oluşturulması sırasında tarihi bir rol oynamıştır. Pakistan, 1993-1994 yılları arasında Güvenlik Konseyi tarafından Dağlık Karabağ için dört tane karar geçirilirken BM Güvenlik Konseyi’nde görev almıştır. Türkiye ve Pakistan tarafından eşzamanlı olarak desteklenen 822 sayılı ilk BM Güvenlik Konseyi kararı, Pakistan’ın BMGK’ye başkanlık ettiği sırada oybirliğiyle geçirilmiştir. Bu karar, Ermeni işgal güçlerinin Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesinden ve diğer alanlarından derhal geri çekilmesini istemiştir. Türkiye gibi Pakistan da Azerbaycan ile Ermenistan arasında sürdürülebilir barışın, BM Güvenlik Konseyi kararlarının tam ve kapsamlı biçimde uygulanmasına ve Ermeni güçlerinin Azerbaycan topraklarından çekilmesine dayalı olduğuna inanmaktadır. Pakistan, Dağlık Karabağ meselesi çözülmediğinden dolayı henüz Ermenistan’ı tanımamıştır.

- Karabağ savaşı sırasında Azerbaycan’daki sevinç gösterilerinde bu ülke yurttaşları Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan bayraklarını da taşıdı. Azerbaycan ve Pakistan halkları arasında da kardeşlik duygularının geliştiğini söyleyebilir misiniz?

En son çatışmalar başladığında, Pakistan hükümeti ve halkı kardeş Azerbaycan halkı ile yan yana durdu. Türkiye’nin de önemli bir rol oynadığı Rusya Federasyonu tarafından desteklenen üçlü anlaşma Güney Kafkasya bölgesinde barışı tesis etmek için yeni bir fırsat sunmuştur. Azerbaycan hükümetini ve kardeş Azeri halkını topraklarını işgalden kurtardıkları için tebrik ederiz. Ümit ediyoruz ki bu bölgede bir istikrar ve refah döneminin başlamasına yol açacaktır ve topraklarından olmuş insanların atalarının yurduna dönmelerini sağlayacak olan yolu açacaktır.

‘TARİHİ BAĞLARIMIZ VAR’

- Pakistan ile Türkiye arasında önemli savunma anlaşmaları var. Ülkenizin benzer ikili ilişkileri Azerbaycan’la da geliştirme eğilimi var mı?

Türkiye gibi Pakistan’ın da Azerbaycan’la sağlam bir savunma işbirliği vardır. İki taraf, savunma gereçlerinin sağlanması için olduğu kadar askerlerinin de birbirlerinin eğitim kurumlarından faydalanması için birçok anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

- Sizce Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan’ı aynı noktada buluşturan etken nedir?

Pakistan, hem Türkiye hem de Azerbaycan’la yakın işbirliği ilişkilerinin keyfini çıkarmaktadır. Bunlar ortak bir tarih, kültür ve inanç ile yerlerine sabitlenmiştir. Bu bağlar karşılıklı saygı, paylaşılan görüşler ve bölgede barışı, istikrarı ve gelişmeyi sağlamak için ortak bir istek ile karakterize edilirler. Onların Cammu ve Keşmir meselesine verdikleri destek, Pakistan ve bu iki ülke arasındaki yakın anlayışın bir tanığıdır. Bu üç ülke aynı zamanda başlıca bölgesel ve uluslararası meseleler üzerinde ortak görüşleri paylaşmaktadır ve BM, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) dahil bölgesel ve çok yönlü forumlarda yakından işbirliği yapmaktadır.