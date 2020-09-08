Pakistan'da mermer madeni çöktü: 16 işçi hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısında bir mermer madeninin çökmesi sonucu göçük altında kalan 16 işçi hayatını kaybetti.

AA
08 Eylül 2020 Salı, 10:58
Pakistan'da mermer madeni çöktü: 16 işçi hayatını kaybetti
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Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Mohmand kasabasında dün, içerisinde 30 kadar işçi bulunan bir mermer madeninde çökme meydana geldiği bildirildi.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan 16 madencinin cesetlerine ulaşıldı.

Ölü sayının artmasından endişe ediliyor.

Göçük sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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