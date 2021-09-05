Pakistan'da patlama: 3 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

AA
05 Eylül 2021 Pazar, 09:00
Pakistan'da patlama: 3 ölü
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Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, Ketta şehrinde bir yol üzerinde patlama meydana geldiğini bildirdi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yetkililer, patlamanın intihar saldırısı nedeniyle yaşanmış olabileceğinden şüpheleniyor.


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