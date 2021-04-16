Pandemi, dünyada sürdürülebilir kalkınmayı değil, yaşamı öne çıkarıyor

16 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Pandemi ile birlikte dünya, iklim değişikliklerini, insanın doğaya verdiği zararı konuşmaya başladı. Sürdürülebilirlik kavramını daha çok tartışmaya başlayan dünya, kavramları da yeniden gözden geçiriyor. Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) Başkanı Prof. Dr. Emine Aksoydan, “Gezegende bir beka sorunsalı ile yüz yüze olan küresel toplum için tek ve zorunlu seçim küresel dayanışma içinde sürdürülebilir yaşamdır, sürdürülebilir kalkınma iflas etmiştir” dedi.

Covid-19’un bu yüzyıldaki 6’ncı büyük salgın olduğunu ve gezegenin ciddi bir alarm verdiğini belirten SUYADER Başkanı Prof. Dr. Emine Aksoydan, bilimsel araştırmaların, farklı virüslerin ve buna bağlı pandemilerin dünya üzerinde hep varolacağını gösterdiğini belirtti. Bu durumu değiştirmenin tek yolunun sürdürülebilir yaşam olduğunu vurgulayan Aksoydan, günümüze kadar uygulanan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yetersiz olduğunu ve gezegendeki krizlere çözüm olamadığı da vurguladı. Aksoydan, küresel düzeyde biyoçeşitliliğin yüzde 70 azaldığını dile getirirken çözüm için daha uygulanabilir sürdürülebilir kalkınma stratejileri geliştirilmesinin bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Covid-19 ile birlikte, sürdürülebilir yaşamın bir insan hakkı olduğunun anlaşıldığını söyleyen Aksoydan, bireyin refahı için insanlığın ve doğanın refahının önkoşul olduğunu da aktardı.

İYİ BİR DÜNYA MÜMKÜN

Aksoydan açıklamasını şöyle sürdürdü:

- Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme için küresel gıda sisteminin değiştirilmesi, bununla birlikte insanlık onuruna yakışır şekilde, beslenme hakkının güvence altına alındığı, optimal beslenmenin sağlandığı ve bulaşıcı olmayan hastalık riskini azaltan sürdürülebilir beslenme modellerinin uygulanmasına acilen başlanmalıdır.

- Krizleri aşmak ve belli gruplar üzerindeki etkilerini azaltmak için köklü politikalara ve ısrarlı denetimlere ihtiyaç vardır. Akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve eğitimciler disiplinlerarası bir düşünce kültürünü yaratmak ve çok yönlü işbirliği çalışmaları için harekete geçmelidir.

- Biyoçeşitliliğin artırılması için koruma alanlarını artıracak, restorasyon, doğa koruma ve planlama alanlarına yatırım yapacak, sürdürülebilir tarım aktivitelerine ve tarım ticaretini teşvik edecek ve hayvansal besin tüketimini kademeli olarak azaltacak politikalara ve teşviklere ihtiyaç vardır.

- Hemen harekete geçilirse 2040 yılından önce daha iyi bir dünyada yaşayabiliriz. Pandemi döneminde en kırılgan gruplardan olan yaşlılara yaşçılık ayrımcılığı uygulanmıştır. Yaşlılara özgü ayrımcı politikalardan vazgeçilerek onların yaşam refahını arttıracak “yaşçı” değil değerli yaşlı politikaları geliştirmeleri için ilgili kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunuyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM REHBERİ



Sürdürülebilir Yaşam Derne-ği’nin (SUYADER) bu alandaki bilinçliliği artırmak ve her evde sürdürülebilir bir yaşam kurulmasını sağlamak için yayımladığı “Sürdürülebilir Yaşam Rehberi” kitabının ikincisi basılıyor. Covid-19 salgınından dolayı sekteye uğrayan basım aşamasının en geç ağustos ayında sonlandırılacağını belirten SUYADER Başkanı Emine Aksoydan, “Artık insanların dünyayı bu kadar hor kullanmasına son vermeli ve sınırlı kaynakların tüketiminden kaçınmalıyız. Kitabımızı da bu mantıkla hazırladık, gönüllülerimizin emekleri ile bir rehber elde ettik” dedi.

