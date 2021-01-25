Pandemi nedeniyle kapatılan iş yerleri için vergi kararı

25 Ocak 2021 Pazartesi, 08:22

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin, 1 Aralık 2020 tarihi ile alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulundu.

Bu işyerleri 1 Aralık 2020’den itibaren, faaliyete tekrar başlayana kadar, KDV, muhtasar, Form Ba-Bs,e-defter beyannamelerini vermeyecekler, tahakkuk eden vergileri de ödemeyecekler.





