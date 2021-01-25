Pandemi nedeniyle kapatılan iş yerleri için vergi kararı
Pandemi tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerleri için mücbir sebep kararı alındı. Bu işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin, 1 Aralık 2020 tarihi ile alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulundu.
Bu işyerleri 1 Aralık 2020’den itibaren, faaliyete tekrar başlayana kadar, KDV, muhtasar, Form Ba-Bs,e-defter beyannamelerini vermeyecekler, tahakkuk eden vergileri de ödemeyecekler.
En Çok Okunan Haberler
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- İkinci el araç alım-satımında bu belgeye dikkat!
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- Çakıcı'ya 'AKP'li plaka!
- 'AYM kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi versin'
- Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira daha
- Akkuyu Nükleer AŞ'den 'fay hattı' açıklaması
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- İkinci el araç alım-satımında bu belgeye dikkat!
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- Çakıcı'ya 'AKP'li plaka!
- 'AYM kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi versin'
- Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira daha
- Akkuyu Nükleer AŞ'den 'fay hattı' açıklaması
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti