Pandemi yüzünden dünya genelinde rafineriler bir bir kapanıyor

17 Eylül 2020 Perşembe, 11:10

Petrol rafinerileri, koronavirüs salgını nedeniyle sert düşen yakıt talebinin kısa vadede toparlanmayacağı beklentisiyle Asya ve Kuzey Amerika'daki tesislerini kalıcı olarak kapatırlarken, sıra Avrupa'daki rafinerilere gelmiş olabilir.

Salgının başlamasıyla birlikte küresel yakıt talebini yüzde 30 düştü. Rafineriler de geçici olarak tesislerini kapattılar. Ancak tüketimin hâlâ pandemi öncesindeki seviyelere dönmemiş olması tesislerinin temelli olarak kapanmasına yol açabilir.Avustralya, ülkedeki son kalan dört petrol rafinerisinin kapanmaması için 2.3 milyar Avustralya doları (1.68 milyar dolar) değerinde 10 yıl süreli teşvik planı hazırladı.

Avustralya uzun vadeli arz güvenliği çalışmaları kapsamında yakıt depolama kapasitesini artıracağını açıkladı. Ülkedeki dört rafinerinin sahipleri olan BP Plc , Exxon Mobil Corp, Viva Energy Group ve Ampol Ltd teklifi olumlu karşıladılar ancak tesislerini açık tutma konusunda herhangi bir vaatte bulunmadılar.Avustralyalı Viva Energy, bu ayın başında yaptığı açıklamada, petrol endüstrisinin uzun vadeli görünümündeki bozulmadan dolayı Victoria eyaletindeki rafinerisinin kalıcı olarak kapatabileceğini belirtti.Japonya'nın en büyük petrol rafineri işletmecisi olan Eneos Holdings, eski adıyla JXTG, PetroChina ile beraber işlettikleri günlük 115.000 varil kapasiteli Osaka rafinerisini Ekim ayında kapatmayı planladığını açıkladı.

ÖNCELİKLE FAALİYETLER DARALTILACAK



Royal Dutch Shell , Filipinler'in Batangas kentindeki günlük 110.000 varil petrol işleme kapasiteli Tabangao rafinerisini daimi olarak kapatacağını açıkladı. Bu tesis, Filipinler'de bulunan iki rafineriden biri olma özelliğini taşıyor.ABD'nin işleme kapasitesine göre en büyük rafineri işletmecisi olan Marathon Petroleum , Kaliforniya'nın Martinez bölgesindeki ve New Mexico'nun Gallup bölgesindeki rafinerilerinde petrol işlemeyi tamamen sona erdirmeyi planlıyor. JBC Energy, Çin hükümetinin ülkedeki rafineriler arasında konsolidasyon sağlamak için çaba göstereceğini tahmin ettiğini bu nedenle ülkede öngörülen güçlü kapasite artışının bir miktar azalabileceğine dikkat çekti.Refining NZ , Haziran sonunda Yeni Zelanda'nın tek petrol rafinerisini kapatma kararını değerlendirdiğini ve bu tesisi yakıt ithalat terminali haline dönüştürmeyi planladığını açıkladı. Ancak şirket öncelikle faaliyetlerini daraltarak maliyetleri azaltıp 2021'de başa baş noktaya gelmeyi hedefliyor.

LİSTE UZAYABİLİR

Gunvor Group, Haziran ayında Antwerp'teki günlük 110.000 varil kapasiteli rafinerisinin faaliyetlerini, salgının pandemisinin olumsuz ekonomik etkilerinden dolayı kapatmayı planladığını duyurdu.Enerji danışmanlık şirketi Wood Mackenzie, Hollanda, Fransa ve İskoçya'daki rafinerileri potansiyel kapanacak tesisler listesine ekledi.



