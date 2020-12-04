Pandemide hayatını kaybeden doktorlar için saygı duruşu

04 Aralık 2020 Cuma, 15:37

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ederken sağlıkçılardan da kötü haberler geliyor. Son olarak dün Türk Tabipleri Birliği (TTB), gün içinde 5 doktorun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mecidiyeköy’deki Çevre Hastanesi önünde bir araya gelen İstanbul Tabip Odası üyeleri, dün hayatını kaybeden Dr. Ahmet Oğuz Tezcanlı, Dr. Mehmet Karakum, Dr. Ahmet Zare, Dr. Mustafa Selek ve Dr. Rıza Ferruh İlter için saygı duruşunda bulundu.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARI AYAKTA KALMAZSA SALGIN İDARE EDİLEMEZ’

Sağlık çalışanları ayakta kalamazsa bu salgının idare edilmesinin mümkün olmayacağını kaydeden İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip, “Covid-19 acilen meslek hastalığı kabul edilmeli. Sağlık çalışanları salgının başından çok daha kötü durumdadır. Tükenmiş ve ne yapacağını bilemez durumdadır. Moral ve motivasyona ihtiyacı vardır. Bir an önce yetkilileri tedbir almaya çağırıyoruz. Her gün 200’e yakın yurttaşımızı önlenebilir bir salgından dolayı kaybetmekteyiz. Sağlık çalışan dostlarımızı kaybediyoruz. Acımız derin” dedi.

‘SALGIN KONTROLDEN ÇIKTI’

Saygı duruşu öncesi açıklama yapan İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu, salgının kontrolden çıkmış durumda olduğunu söyledi. “Artık yeter, tam kapanma gerekiyor” diyen Küçükosmanoğlu, şunları ifade etti:

“Sağlık otoritesi sarsılmasın diye eleştirilerimizi çok ağır yapmadık. Ancak, mayıs ayından sonra açılma kararıyla birlikte salgın bütün Anadolu’ya yayıldı. Eylül ayında büyük bir tırmanışa geçen vaka sayıları ekim ayında patlama noktasına geldi. Yoğun bakımlar, hastaneler dolu, vatandaşlarımız ölüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi vefat sayılarını açıklaması ve bizim sahadan aldığımız verileri paylaşmamızla birlikte gerçekler saklanamaz hale geldi. En çok hastalanan, en çok can veren meslek grubuyuz. Bizim öncelikli hedefimiz tüm yurttaşların sağlığının korunması. Bu yüzden tam kapanma şart diyoruz. Alınan tedbirlerin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Acilen iki haftalık tam kapanma öneriyoruz. Yarım önlemler bu iş olmaz diyoruz.”

‘TUTARLI VE BÜTÜNLÜKLÜ BİR SALGIN POLİTİKASI YÜRÜTÜLMEDİ’

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk de yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Dokuz aydır bu dünya da ve ülkemizde devam eden koronavirüs salgınında ne yazık ki çok sayıda meslektaşımızı, sağlıkçıyı, yurttaşımızı kaybettik. Dün kaybettiklerimizle birlikte ulaşabildiğimiz bilgilere göre hayatını yitiren hekim sayısı 75 ulaştı. Sağlıkçılar 200 geçti. Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamların doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. Bugün itibariyle bu ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısı çoktan 35 bini geçti. Tablo bu kadar ağır. Peki biz bu ülkede neden bu kadar ağır bir tabloyu yaşıyoruz. Bunu da soruyoruz? Çünkü bu AKP saray rejimi başından belli aklın ve bilimin ışığında tutarlı ve bütünlüklü bir salgın politikası yürütemedi. Çünkü bu AKP saray rejimi gerekli önemleri almadı almamakta da direniyor. Çünkü bu AKP saray rejimi 10 binlerce insanımızın öldüğü bu rejimden başarı hikayesi çıkarmaya siyasi rant devşirmeye devam ediyor. Bütün niyetleri bu ama bütün gerçekler açık görünüyor. Bütün ölen meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, ölen yurttaşlarımızın sorumluluğu vebali bu rejimin bu zihniyetin üzerindedir. Biz biliyoruz ki koronavirüse karşı mücadele ederken aynı zamanda bu zihniyete de karşı mücadele etmek zorundayız. Bu ölümleri durdurmak için. Bu mücadelemizi İstanbul Tabip Odası olarak devam ettireceğiz.”