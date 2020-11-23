Pandemide Sanata Ortak Nefes: 'Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası'
Pandemi sürecinde hiçbir sabit geliri olmayan ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçen müzisyenlerin yer alacağı bir senfonik orkestra kuruldu.
Sol üstten sırayla: Cihat Aşkın, Gülsin Onay, Rengim Gökmen, İdil Biret
Pandemi sürecinde hiçbir sabit geliri olmayan ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçen müzisyenlerin yer alacağı bir senfonik orkestra kuruldu.
Klasik müziğin Türkiye’deki en önemli icracıları arasında yer alan Gürer Aykal, Gülsin Onay, Cihat Aşkın, İdil Biret gibi isimlerin de şef ve solist olarak yer alacağı konserler Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek.
Sol üstten sırayla: Hakan Şensoy, İbrahim Yazıcı, Gökhan Aybulus, Oğuzhan Balcı
Kadıköy Belediyesi’nin destek verdiği projede şef, solist ve orkestra sanatçısı olarak aynı meslek grubundan birçok sanatçı da karşılık beklemeden yer alıyor.
"Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası" adıyla beş konser verecek orkestraya, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ev sahipliği yapacak.
Gürer Aykal
Pandemi orkestrasının ilk konseri 7 Aralık 2020 Pazartesi şef Rengim Gökmen ve İdil Biret’in katılımıyla; ikinci konser 4 Ocak 2021’de şef Oğuzhan Balcı ve Gökhan Aybulus’un katılımıyla; üçüncü konser 8 Şubat 2021’de şef Gürer Aykal ve Bülent Yazıcı’nın katılımıyla; dördüncü konser 8 Mart 2021’de şef İbrahim Yazıcı ve Gülsin Onay’ın katılımıyla; beşinci konser ise 29 Mart 2021’de şef Hakan Şensoy ve Cihat Aşkın katılımıyla gerçekleşecek. Biletler Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası gişesi ve internetten satışa sunulacak.
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP ve MHP 6 ili daha kaybediyor'
- Erdoğan'dan kendisini alkışlamayanlara sitem
- Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin
- İmamoğlu'ndan çarpıcı 'ölü sayısı' açıklaması
- Babacan'dan Erdoğan'a çağrı: Biraz yavaş
- Davutoğlu'nun 'Kürtçe' yanıtına MHP'den sert tepki
- Faik Öztrak'tan Berat Albayrak tepkisi
- Nedir bu yargıdaki ‘İstanbul Grubu?’
- Hiç kimsenin şahsi ifadeleri bizimle ilişkilendirilemez
- İYİ Partili Aydın’dan Bahçeli’ye ‘açılım’ eleştirisi
Video Haberler
- Koronavirüs tedbirleri AVM’de yurttaşa engel olamadı
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
- İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
- Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP ve MHP 6 ili daha kaybediyor'
- Erdoğan'dan kendisini alkışlamayanlara sitem
- Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin
- İmamoğlu'ndan çarpıcı 'ölü sayısı' açıklaması
- Babacan'dan Erdoğan'a çağrı: Biraz yavaş
- Davutoğlu'nun 'Kürtçe' yanıtına MHP'den sert tepki
- Faik Öztrak'tan Berat Albayrak tepkisi
- Nedir bu yargıdaki ‘İstanbul Grubu?’
- Hiç kimsenin şahsi ifadeleri bizimle ilişkilendirilemez
- İYİ Partili Aydın’dan Bahçeli’ye ‘açılım’ eleştirisi