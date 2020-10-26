Paris-Ankara arasındaki halihazırdaki tansiyon karikatür tartışması ile arttı

26 Ekim 2020 Pazartesi, 05:30

Ankara-Paris hattında halihazırda Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ konularında yaşanan gerilim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Kayseri’de yaptığı bir konuşmada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında kullandığı ifadelerin ardından arttı. Erdoğan’ın Macron’un zihinsel tedaviye ihtiyacı olduğuna ilişkin sözlerine Paris, Ankara Büyükelçisi’ni geri çekerek tepki göstermişti.

Fransa’da Samuel Patty isimli tarih öğretmeninin bir İslamcı radikal tarafından katledilmesinin ardından Macron İslam’ı “bugün dünyanın her yerinde krizde olan bir din” olarak nitelendirmişti. Fransa’nın laik değerlerini İslamcı radikalizme karşı korumaya ve savunmaya yönelik bir yasa tasarısı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı için “Macron denilen zatın İslam ile Müslümanlarla derdi nedir? Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var” demişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian dün yayımladığı açıklamada, Türkiye’yi Fransa’ya karşı “nefreti körüklemeye çalışmakla” suçladı. Erdoğan’ın Macron’a yönelik sözlerini “hakaret” olarak değerlendiren Le Drian, “bu sözler bir müttefikin kabul edilemez davranışlarıdır” dedi. Fransız bakan, “Türkiye’nin Paty’nin korkunç bir şekilde öldürülmesini kınamamasından veya saldırı sonrasında Fransa ile dayanışma göstermemesinden hayal kırıklığı duyduğunu” kaydetti.

BORRELL KINADI

Öte yandan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de dün Twitter’dan Erdoğan’ı Fransız mevkidaşı Macron hakkında “kabul edilemez” yorumlar yaptığı için “kınadığını” duyurdu. ABD merkezli Bloomberg’e konuşan ve adını vermeyen üst düzey bir Fransız yetkili de “Erdoğan’ın Macron hakkındaki sözleri acımasız, agresif ve Fransız değerlerine bir saldırıdır. Fransa Büyükelçisi’nin geri çekilmesi de güçlü bir diplomatik mesajdır” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise dün yaptığı açıklamada “Avrupa’nın Müslümanlara yönelik düşmanlığı ve onları tedip etme çabaları, giderek yaygınlaşan İslam, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından ayrılamaz” ifadesini kullandı. Altun, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Avrupa’nın Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüştüğünü” belirtti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Altun’un Avrupa’daki Müslümanlara yönelik sistematik zorbalık ve düşmanlığa dikkat çektiği twitter mesajına, AB Kurucu Anlaşması’nın 2.maddesini ekleyerek “sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için özür dilerim; ama yaşam tarzımız budur. Avrupa yaşam tarzı” karşılığını verdi. Altun da Schinas’ı Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı’nın Yunanistan’la birlikte mültecilerin açık denize atarak ölüme terkettiğini belgeleriyle anlatan bir yazısını ekleyerek “Sizin gerçek yaşam tarzınız bu” sözleriyle yanıtladı.