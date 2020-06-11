Parkta cinayet: Sırtından 4 kurşunla vuruldu
Bağcılar'da otomobille parka gelen kimliği belirsiz bir kişi parkta oturan Tolga Varlıoğlu'na ateş açtı. Sırtına isabet eden 4 kurşun sonucunda Varlıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay saat 14.30 sıralarda 100. Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan parkta meydana geldi İddialara göre beyaz bir otomobille parka gelen kimliği belirsiz kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı parkta oturan Tolga Varlığıoğlu (31)'na 4 el ateş açtı. Varlıoğlu, sırtına aldığı kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Ateş açan şüpheli geldiği otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Tolga Varlıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesi sürerken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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