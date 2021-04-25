Paşinyan: Parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ediyorum
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini belirtti.
Mart sonunda yaptığı açıklamada haziran ayında gerçekleştirilecek erken parlamento seçimleri için anayasa gereği istifa edeceğini söyleyen Paşinyan'dan beklenen açıklama geldi.
20 Haziran'daki seçimlerin yapılması için istifa ettiğini duyuran Paşinyan, başbakanlık için yeniden aday olduğunu ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.
Sputnik'te yer alan habere göre, Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Cumhurbaşkanı ve ülkedeki siyasi güçlerle varılan mutabakat uyarınca, 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerinin yapılması için bugün istifa ediyorum. Parlamento üst üste iki kez yeni bir başbakan seçmeyecek, ardından parlamento yasa gereği feshedilecek ve erken seçimler yapılacak" dedi.
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