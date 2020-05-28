Paylan: Bu nefret saldırıları, kiliseye değil camiye yapılsaydı sessiz kalır mıydınız?

28 Mayıs 2020 Perşembe, 13:28

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kuzguncuk'ta Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı Meclis gündemine taşıdı. Paylan, Cumhurbaşkanı ve bakanların son zamanlara artan nefret saldırılarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığını hatırlatarak, "Cezalandırılmayan, kınanmayan nefret suçu tekrarladı. 26 Mayıs 2020 tarihinde, İstanbul Üsküdar’da, Kuzguncuk mahallesinde bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin haçı sökülüp yere atılarak, bir nefret saldırısı daha gerçekleşti" dedi.

Paylan'ın şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’daki kiliselere yakın zamanda, defaatle nefret saldırıları gerçekleşti. Mabet kapılarına ayrımcılık ve nefret söylemi içeren ifadeler yazıldı. Kilise kapıları yakılmaya çalışıldı, hatta silahlı saldırı girişimleri oldu. Cumhurbaşkanı ve bakanlar bu nefret saldırılarını kınayan tek bir açıklama yapmadı. Oysa bir Cumhurbaşkanı, ibadethaneye yapılan nefret saldırılarına sessiz kalmamalıydı.

Cezalandırılmayan, kınanmayan nefret suçu tekrarladı. 26 Mayıs 2020 tarihinde, İstanbul Üsküdar’da, Kuzguncuk mahallesinde bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin haçı sökülüp yere atılarak, bir nefret saldırısı daha gerçekleşti."

Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'a soru önergesi veren Paylan şunları sordu:

1. Sıkça saldırıya uğrayan azınlıklara ait ibadethanelerin güvenlikleri için neden tedbir almıyorsunuz?

2. Ermeni Kiliselerine yapılan nefret saldırılarını neden durdurmuyorsunuz?

3. Kiliselere yapılan nefret saldırılarını neden kınamıyorsunuz?

4. Cumhurbaşkanının “kılıç artığı” gibi nefret söylemleri sürdükçe, nefret suçları durdurulabilir mi?

5. Kiliselere yönelik nefret saldırılarını engellememekle, ayrımcılık suçu işlemiş olmuyor musunuz?

6. Bu nefret saldırıları, kiliseye değil camiye yapılsaydı sessiz kalır mıydınız?