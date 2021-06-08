'Peçete' işinden etmişti... Mahkeme kararını verdi

08 Haziran 2021 Salı, 14:22

Özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Ç.Ç'nin oğlu, rahatsızlanınca annesi B.Ç. tarafından eşinin çalıştığı hastaneye götürüldü. Baba Ç.Ç, acil serviste tedaviye alınan çocuğu kusunca eşine hastaneye ait bir miktar peçete ve ıslak mendili verdi.

Hastane yetkililerince "fazla peçete ve ıslak mendil verdiği" iddiasıyla hakkında tutanak tutulan Ç.Ç'nin iş akdi 13 Temmuz 2019'da tazminatsız olarak feshedildi. Bunun üzerine Ç.Ç. hukuk mücadelesi başlatarak Gaziantep 2. İş Mahkemesinde dava açtı.

Tanıkların beyanları ve delillerin değerlendirilmesi sonrası mahkeme, davacı Ç.Ç'yi haklı buldu. Mahkeme, hastanede 4 yıl çalışan Ç.Ç'ye 14 bin 509 liralık tazminatın ödenmesine karar verdi.

Gerekçeli karar

Hazırlanan gerekçeli kararda dilekçe özetine yer verilen hastane avukatı, acil serviste temizlik görevlisi olarak çalışan davacının, eşinin ve çocuğunun bulunduğu sedyenin yanına giderek hastaneye ait "Z katlama peçete" ve ıslak mendil verdiğini, buna ilişkin tutanak düzenlendiğini, Ç.Ç'nin savunmasının alındığını belirterek, Ç.Ç'nin "haklı nedenle" iş akdinin feshedildiğini savundu.

Ç.Ç, dava dosyasına da giren hastaneye sunduğu savunmasında, çocuğunun ishal ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanıp çalıştığı hastanenin aciline getirildiğini, kustuğu için odada peçete olmadığını fark edince 2 paket peçete alarak gözlem odasına getirdiğini belirterek, "Gözlem odasına girdiğimde acil hemşiresine 'gitmem lazım, film çekmeye hasta götüreceğiz' dedim. Bu iki paket peçeteyi de eşimin yanına bırakarak 1. kattan hastayı film çekmeye indirdim. Filmden geldikten sonra da peçeteyi peçeteliğe taktım." ifadesine yer verdi.

Daha sonra altını kirleten çocuğunun ihtiyacı üzerine yenidoğan servisinden bir açık paket ıslak mendil aldığını aktaran Ç.Ç, 2-3 tane mendil kullanımından sonra bu paketi temizlik odasına koymaya giderken hemşirenin kendisinden aldığını anlattı.

Ç.Ç'nin eşi B.Ç. ise gerekçeli kararda yer alan tanık ifadesinde, çocuğu kusunca eşinin peçete getirdiğini, tedavi tamamlandıktan sonra eve dönerken de arabada kusma ihtimali nedeniyle kendisine verilen peçetelerden makul miktarda yanına aldığını, sonrasında kendisine "çok peçete verdiği" gerekçesiyle eşi hakkında tutanak tutulduğunu öğrendiğini beyan etti.

Gerekçeli kararda, Ç.Ç'nin çocuğunun tedavisi yapılırken ihtiyacı olan miktarda peçete kullandığı belirtildi. Söz konusu olayda işçi hakkında tutanak tutulmasını gerektirir bir husus dahi olmamasına rağmen işçinin belirtilen eylem sebebi ile iş akdinin sona erdirildiği aktarılan kararda, "İş hukukunda esas olanın sözleşmeyi sona erdirmek değil, devam ettirmek olduğu, diğer taraftan işçinin eylemi karşısında fesih yaptırımının uygulanmasının ölçülülük ilkesine aykırı olduğu ve işçinin iş akdinin haksız olarak feshedildiği sonucuna varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

İşçinin avukatı Abdulkadir Akıllar da dava kapsamında dinlenen tanıklar ile dosyaya giren delillerden olayın sadece peçeteden kaynaklandığının anlaşıldığını vurgulayarak, "Mahkeme vicdani bir karar vererek, işçinin çıkarılmasının haksız olduğunu belirtti. Kararında özellikle bu olay için tutanak tutulmasının dahi bir anlam ifade etmediğini, iş akdinin devamının esas olduğunu, ölçülülük ilkesinin esas alınması gerektiğini vurguladı ve bu işten çıkarılmanın haksız olduğunu ve işçilik alacaklarının verilmesine karar verdi." diye konuştu.

Davalı hastane yetkilileri ise karara itiraz ederek istinaf süreci başlattı.