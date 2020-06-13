Pekin'in en büyük sebze halinde ikinci dalga korkusu

13 Haziran 2020 Cumartesi, 14:08

Başkent Pekin'in en büyük toptan sebze-meyve hali Xinfadi, bazı işletme sahipleri ve ekipmanlarda koronavirüs tespit edilmesinin ardından kapatıldı.

Pekin şehir idaresi Cumartesi günü yayınladığı açıklamada, pazardaki 45 kişinin boğazından alınan sürüntülerin pozitif sonuç verdiğini ve vakaların klinik belirti göstermediğini vurguladı. Doğrulanmış vakalarla temas eden 139 kişi de karantina altına alındı.

Yeni bir salgın dalgasının patlak verme riskine karşı önlemleri sıkılaştıran Çinli yetkililer, Xinfadi pazarındaki 10.000'den fazla kişiye nükleik asit testi yapacağını açıkladı.

