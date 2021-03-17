PEN Şiir Ödülü Alova’ya

Her yıl 21 Mart Dünya Şiir Günü bağlamında sunulan PEN Şiir Ödülü’nü bu yıl özgün şiiri, çevirmenliği, dilciliği ve editörlüğü ile seçkin bir konumda olduğu gerekçesiyle Erdal Alova kazandı.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2021 Çarşamba, 02:00
PEN Şiir Ödülü Alova’ya
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PEN Yazarlar Derneği’nin açıklaması şöyle: “İnsanlığın çok boyutlu macerasını kadim zamanlardan geleceğe kuşatan şiiri için PEN Şiir Ödülü’nü sevgiyle, saygıyla ve şükranla Erdal Alova’ya sunuyoruz.”


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