Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yaralanan Yüzbaşı Ertuğ Güler'in şehit olduğunu bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 11:02
Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yaralanan yüzbaşı şehit oldu
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Kuzey Irak Gara'daki Pençe Kartal-2 harekatında şehit sayısı üçe çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri Yüzbaşı Ertuğ Güler'in şehit olduğunu duyurdu.

Terör örgütü PKK'ye yönelik Gara'da düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatında Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan şehit olmuştu.

Şehitlerin naaşı Şırnak'taki törenin ardından memleketleri Ankara'ya uğurlanmıştı .Harekatta yaralanan yüzbaşı Ertuğ Güler'in de bugün şehit olduğu açıklandı.


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