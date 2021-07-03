Pereira'nın ilk döneminde akıllarda kalanlar

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 08:32

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamayla 2. Vitor Pereira dönemi resmen başladı. Daha önce 2015-2016 sezonunda da sarı-lacivertli takımı çalıştıran Portekizli hoca, taraftarların yakından tanıdığı bir isim. Ancak Pereira’nın ilk döneminden unutulmaya yüz tutan bazı olaylar hala zihinlerde.

'FUTBOLDA BİLİMSELLİĞE İNANMIYORUM'

Fenerbahçe’ye sportif direktör Terraneo’nun seçtiği teknik direktör unvanıyla gelen Vitor Pereira, iddialı demeçleri, enerjik yapısı ve sivri kişiliğiyle ilk günden itibaren büyük ilgi topladı. Pereira, “Futbolda bilimselliğe ve bilgisayara inanmıyorum. Futbol sahada oynanır” diyerek henüz sezon öncesi çalışmalarında fark yarattı.

O dönem Robin Van Persie ve Luis Nani gibi iki dünya starını transfer eden Fenerbahçe, ‘Tek yol şampiyonluk’ parolasıyla Portekizli hocaya ateşten gömleği giydirmişti. Van Persie’nin hazır olmamasından da yararlanan Pereira, ilk olarak santrfor tercihini aynı dili konuştuğu Fernandao’dan yana kullandı.

VAN PERSİE GERİ DÖNÜNCE İŞLER KARIŞTI

Aslında Brezilyalı golcüden fena verim almayan Portekizli hoca, Van Persie’nin oynayacak duruma gelmesiyle ilk krizini yaşadı. Flaş transfer olarak Persie’yi sahada görmek isteyenlerin baskısına daha fazla dayanamayan Pereira, Hollandalı’yı 11’e alıp Fernandao’yu yedek bırakınca takım düşüşe geçti. Üstelik Fernandao da ritmini kaybettikten sonra bir daha sezon başındaki görüntüsüne hiç ulaşamadı.

PEREİRA İLE VAN PERSİE'DEN ZORAKİ BARIŞ

Robin van Persie'nin ise kendisini Fernandao'nun yedeği olarak gören Pereira ile yıldızı hiç barışmadı. Hatta ikili bir maç sırasında kenarda herkesin gözü önünde tartışma yaşadı. Daha sonra ise basın toplantısında zoraki olarak bir araya gelerek kamuoyuna barış mesajı verildi. Fakat ünlü golcünün Pereira'nın kuyusunu kazdığı da herkes tarafından kabul edilen bir gerçek oldu.

'JOSEF-TOPAL BERABER OYNAR MI?'

Vitor Pereira’ya sistem konusunda yöneltilen eleştirilerden biri de Fenerbahçe’ye o sezın transfer edilen Josef De Souza’yı Mehmet Topal ile birlikte oynatmasıydı. Ancak bu dıurum Pereira gittikten sonra da sarı-lacivertlilerin ‘kronik sorunu’ haline gelecek ve aynı eleştiriden Aykut Kocaman da fazlasıyla payını alacaktı.

IVAN BEBEK PEREİRA'YI DA DOĞRADI

Bir başka şanssızlığı Şenol Güneş’in Beşiktaş’taki en başarılı sezonuna denk gelmesi olan Vitor Pereira, Fenerbahçelilerin hala lanet okuduğu hakem Ivan Bebek’li Braga faciasını da yaşadı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, rövanşta da 1-1’lik skorla tura yakın görünüyordu. Ancak sahneye çıkan Hırvat hakem Ivan Bebek, tartışmalı bir penaltı verip Mehmet Topal’ı oyundan attı. Devamında çığrından çıkan ve Alper Potuk ile Volkan Şen’in de atılmasıyla Fenerbahçe’nin 8 kişi tamamladığı mücadelede Vitor Pereira da itirazları nedeniyle tribüne gönderilmişti.

GALATASARAY'A KAYBEDİNCE

Ziraat Türkiye Kupası’nda finale çıkan Pereira’nın ekibi burada da umduğunu bulamadı ve Lukas Podolski’nin golüyle Galatasaray’a 1-0 kaybetti. Portekizli hoca o maçta kulübeden hiç çıkmadan kahve içerek müsabakayı tamamlamakla eleştirildi. Ancak ezeli rakibe karşı alınan final yenilgisi kulüpteki suyunu iyice ısıttı.

MONACO'YU NEREDEYSE ELİYORDU

Süper Lig’de 2.’likle tamamlanan sezonun ardından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Monaco ile eşleşti. Pereira’nın başında olduğu sarı-lacivertliler, Falcao’lu, Mbappe’li rakibini Kadıköy’de 2-1 yendi. Deplasmanda da iyi oynayan ve bir topu direkten dönüp bir de penaltısı verilmeyen temsilcimiz o sezon Devler Ligi’nde yarı final oynayacak Monaco’ya kılpayı elendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA EDİNCE BİLETİ KESİLDİ

Bu maçtan sonra Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’deki bileti kesildi. Başkan Aziz Yıldırım, kendilerinin Pereira'yla yola devam etme kararı aldıklarını ancak Portekizli hocanın takımı terk edip ülkesine döndüğünü bildirdi. Aziz Yıldırım’ın, Pereira hakkında Fenerbahçe Dergisi’nde çıkan şu yazısı dikkat çekiciydi

AZİZ YILDIRIM'DAN PEREİRA AÇIKLAMASI

“Geçtiğimiz sezonun sonunda kendisi ile yapmış olduğumuz bir seri toplantı neticesinde görevine devam etmesine karar verdiğimiz teknik direktörümüzün, sezon öncesi hazırlık kampında bir önceki sezondan tespit edilen ve kendisine raporlanan olumsuzlukları giderme yönündeki isteksizliği, yapmış olduğu kadro ve transfer planlamasına uygun olmayan kadro ve formasyon tercihlerindeki ısrarı ve en sonunda da takımımızı terk ederek ülkesine geri dönmesi, sezon başında teknik direktör değişikliğine gitmemize neden olmuştur.”

Kaynak: Ajansspor / Ozan Ermiş