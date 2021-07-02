Son dakika... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu

Son dakika... Fenerbahçe Vitor Pereira'yı takımın başına getirdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 19:20
Son dakika... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu
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