Son dakika... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu
Son dakika... Fenerbahçe Vitor Pereira'yı takımın başına getirdiğini duyurdu.
AYRINTILAR GELİYOR
Vitor Pereira Fenerbahçe'de: "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." pic.twitter.com/eK91xcL5Hr— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2021
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