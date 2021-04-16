Performansın sergisi açıldı...

SENKRON “Eşzamanlı Video Sergileri” kapsamında, SAHA desteğiyle hayata geçen Performistanbul küratörlüğündeki “Hafızanın Dönüşümü”nde, üç sanatçının performans dokümantasyon ve yerleştirmesine sırayla yer veriliyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2021 Cuma, 04:00
Performansın sergisi açıldı...
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Uluslararası performans sanatı platformu Performistanbul sanatçılarından Gülhatun Yıldırım, Mk Yurttaş ve Leman Sevda Darıcıoğlu’nun performans dokümantasyon ve yerleştirmelerinin yer aldığı “Hafızanın Dönüşümü”, 12 Mayıs’a kadar Performistanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı’nda (PCSAA) ziyaret edilebiliyor.


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