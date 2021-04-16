Performansın sergisi açıldı...

16 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Uluslararası performans sanatı platformu Performistanbul sanatçılarından Gülhatun Yıldırım, Mk Yurttaş ve Leman Sevda Darıcıoğlu’nun performans dokümantasyon ve yerleştirmelerinin yer aldığı “Hafızanın Dönüşümü”, 12 Mayıs’a kadar Performistanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı’nda (PCSAA) ziyaret edilebiliyor.