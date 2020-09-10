Perinçek'in oğlu Dışişleri'ne girdi

10 Eylül 2020 Perşembe, 13:09

Cumhur İttifakı'na sıkı desteğiyle bilinen Vatan Partisi Doğu Perinçek'in oğlu Sadık Can Perinçek'in Dışişleri Bakanlığı bünyesine atandığı öğrenildi.

Tarih bölümü mezunu olan Sadık Can Perinçek'in Bakanlığa “meslek memuru” olarak atandığı belirtiliyor.

Sadık Can Perinçek'in adı "Aday Meslek Memurluğuna Atanmaya Hak Kazanan Asil Adaylar” listesinde 50’nci sırada yer alıyor.

Liste şöyle:

VP'DEN TEBRİK

Atama haberi sonrası Vatan Partisi yönetiminden de 'tebrik' mesajı geldi. Vatan Partisi MKK Üyesi Beyhan Korkman, sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Soyadınız Perinçek ise bu dünyada size kendiliğinden açılan tek ballı kapı cezaevinin kapısıdır. Herkes Sadık Can'ın bu memuriyet için ne kadar yeterli, birikimli ve çalışkan olduğunu bilir. Tırnağı ile kazıyarak sağladığı başarısı için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



