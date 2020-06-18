Petrol-İş Sendikası Sasa Polyester'de greve gidiyor

18 Haziran 2020 Perşembe, 09:39

Sasa Polyester, Petrol-İş Sendikası'nın 10 Temmuz'da şirketin kimya iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerinde grev uygulamasına başlama kararı aldığını ve kararı işyerinde ilan ettiğini açıkladı.

Sasa Polyester'den KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Petrol-İş Sendikası arasında devam eden 21. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak, Petrol-İş Sendikası 10 Temmuz 2020 tarihinde kimya iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerimizde grev uygulamasına başlama kararı almış olup kararı işyerimizde ilan etmiştir" denildi.

Açıklamada şirketin bugün itibarıyla toplam çalışan sayısının 3,065 kişi olduğu Petrol-İş Sendikası üyesi ise 472 kişi bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca işçi sendikası ile İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin devam ettiği de belirtildi.