PFDK'tan Ali Koç ve Adem Büyük'e ağır ceza
PFDK, cezaları açıkladı.
TFF, Galatasaray ve Fenerbahçelilere ceza yağdırdı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe TV'de açıklamalarda bulunan ve Nihat Özdemir'i eleştiren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45, başkan vekili Semih Özsoy'a ise 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ayrıca Kayseri maçında kırmızıkart gören Ozan Tufan 2 maç aldı. PFDK, Rize maçında oyundan atılan Adem Büyük'e de müsabaka sonrası söylemleri nedeniyle 3 ceza verdi.
İki kulüp de Tahkim'e gidecek.
Video Haberler
- Küçükçekmece'de yollar göle döndü!
- Demir cevheri taşıyıcısı gemi böyle batırıldı
- Korku dolu anlar! Sele kapılan kadın kamerada
- Ünlü isimler, orman yangınlarına dikkat çekti
- 'Hayalet' paniği! Çareyi polis çağırmakta buldular
- Mevlana’nın oğluna ait ‘tılsımlı gömlek’ gizemini koruyo
- Twitter'dan çok konuşulacak özellik
- Şaşırtan tepki: Biz zaten yaşayan ölüyüz
- Çekmeköy hayvanat bahçesinde şaşkına çeviren dostluk
- Minibüsçülerin yolcu kavgası kameralara böyle yansıdı