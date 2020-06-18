PFDK'tan Ali Koç ve Adem Büyük'e ağır ceza

18 Haziran 2020 Perşembe, 18:59

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçelilere ceza yağdırdı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe TV'de açıklamalarda bulunan ve Nihat Özdemir'i eleştiren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45, başkan vekili Semih Özsoy'a ise 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ayrıca Kayseri maçında kırmızıkart gören Ozan Tufan 2 maç aldı. PFDK, Rize maçında oyundan atılan Adem Büyük'e de müsabaka sonrası söylemleri nedeniyle 3 ceza verdi.

İki kulüp de Tahkim'e gidecek.





