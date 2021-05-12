Uğur Şahin’den aşıda patentin kaldırılmasına yanıt
BioNTech şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Şahin, Der Spiegel’e demecinde, "Fikri mülkiyetin korunmasından feragat etmek bir çözüm olmayacağını” söyledi.
ABD Ticari Temsilcisi Katherine Tai geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Biden hükümetinin salgının tetiklediği küresel acil durum nedeniyle Covid-19 aşıları için "fikri mülkiyet korumalarından" feragat etmeyi desteklediğini söyledi.
Söz konusu açıklamanın ardından BioNTech şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Şahin, Der Spiegel’e konuştu. Şahin, “Sanayileşmiş ülkeler, bir kez yardım etmenin yeterli olmayacağını anlamaya başlamalıdır” ifadesini kullandı.
Şahin açıklamasının devamında, "Hükümetler, üreticiler ve kurumlar, yoksul ülkelere düzenli olarak yardım etmeli. BioNTech, bu tür ülkelere kâr amacı gütmeyen düşük fiyatlarla aşı sağlıyor" dedi.
AŞIDA PATENTİ KALDIRMA TARTIŞMASI
Aşıda fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına atıfta bulunan Şahin, "Fikri mülkiyetin korunmasından feragat etmek bir çözüm olmayacağını” savundu. Şahin ifadelerini şu şekilde sürdürdü:
"Patentler aşının üretiminde ya da tedarikinde sınırlayıcı faktörler değildir. Patentlerin geçici olarak askıya alınması yakın veya orta vadede küresel üretimi ve tedariki artırmaz. "
Şahin, tedarik ve üretimdeki sorunların kaynağının aşı formülüne erişim ile çözülemeyeceğini de belirterek, fabrika sayısının artırılması ve dağıtım ağlarının verimliliğin yükseltilmesi gerektiğini belirtti.
WHO Genel Sekreteri Dr. Tedros geçtiğimiz aylarda zengin ülkeleri ihtiyaçlarından fazla aşı edinerek Covax'ın işleyişini yavaşlatmakla suçlamıştı. Dr. Tedros Nisan ayında o güne kadar uygulanmış aşıların yalnızca yüzde 0,3'ünün yoksul ülkelerde uygulandığını açıklamıştı.
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