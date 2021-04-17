Pia’nın oynayabilmesi için ilik nakline ihtiyacı var
Kemik iliği yetmezliği ile savaşan 21 aylık Pia Ateş için ailesi kampanya başlattı. Kök hücre nakli gereken bebekleri için aile tarafından başlatılan kampanyada, "Pia’ya ve diğer hastalara umut olmak için herkesi ilik bağışında bulmaya çağırıyoruz. Pia’nın yaşıtları gibi hayat sürmesi için donör olup bir can kurtarabilirsiniz" denildi.
Almanya'nın Ingolstadt şehrinde yaşayan 21 aylık Pia Ateş, myelodisplastik sendrom (MDS) adlı kemik iliği yetmezliği ile savaşıyor. Ateş ailesi, 3 aydır hastanede tedavi gören kızları Pia'nın ilik nakli olarak tedaviye kavuşması için kampanya başlattı.
Kök hücre nakli gereken bebekleri için aile tarafından başlatılan kampanyada şu ifadeler yer aldı: “Pia hayatı için savaşıyor. Şu anda yaşıtlarıyla oynayamıyor. Pia’ya ve diğer hastalara umut olmak için herkesi ilik bağışında bulmaya çağırıyoruz. Pia’nın yaşıtları gibi hayat sürmesi için donör olup bir can kurtarabilirsiniz.”
Acil donör aranan Pia için Almanya’da DKMS’ye isim vererek, Türkiye’de ise Kızılay merkezlerine başvurulabilir.
Kampanyaya ulaşmak için tıklayın.
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