Pierre Webo’nun kart gördüğü o an

10 Aralık 2020 Perşembe, 12:37

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçının dördüncü hakemi, Okan Buruk’un Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı ifade kullanmış

bu nedenle iki takım da sahadan çekilmişti.Yayıncı kuruluş o dakikaların görüntüsünü paylaştı.



Paris Saint Germain- Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurmuş müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin Teknik

direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart görmüştü.

Bu olayın yaşanmasından sonra dünyanın her yerinden Webo’ya destek gelirken PSG Başkanı Nasır el-Halifi de olaya kayıtsız kalmadı.

Başkan Nasır el-Halifi, dün dördüncü hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalan Pierre Webo’ya, özel forma hediye etti.



