Pierre Webo’nun kart gördüğü o an
Paris Saint-Germain-Başakşehir maçının dördüncü hakemi, Okan Buruk’un Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı ifade kullanmış
Paris Saint-Germain-Başakşehir maçının dördüncü hakemi, Okan Buruk’un Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı ifade kullanmış
bu nedenle iki takım da sahadan çekilmişti.Yayıncı kuruluş o dakikaların görüntüsünü paylaştı.
Paris Saint Germain- Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurmuş müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin Teknik
direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart görmüştü.
Bu olayın yaşanmasından sonra dünyanın her yerinden Webo’ya destek gelirken PSG Başkanı Nasır el-Halifi de olaya kayıtsız kalmadı.
Başkan Nasır el-Halifi, dün dördüncü hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalan Pierre Webo’ya, özel forma hediye etti.
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