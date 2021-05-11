Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın kazananları belli oldu
Pınar tarafından 40 yıldır aralıksız düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na bu yıl 6 - 14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocuklar arasından toplam 12 bin 578 adet başvuru yapıldı. Yarışmanın kazanan asil ve yedek eserleri, jürinin yaptığı değerlendirmenin ardından belirlendi.
Pınar tarafından çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onlara resim sanatını sevdirmek amacıyla 40 yıldır aralıksız düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na bu yıl Türkiye’nin 7 bölgesi, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları ile K.K.T.C., Almanya ve Azerbaycan’daki 6 - 14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocuklar arasından toplam 12 bin 578 adet başvuru yapıldı. 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın kazanan asil ve yedek eserleri, jürinin gerçekleştirdiği değerlendirmenin ardından belirlendi.
Yaş grupları ayırt edilmeksizin yapılan yarışmada çocukların belli temaları öne çıkardığı, belli kompozisyonları ise özellikle çalışmayı tercih ettikleri gözlenirken, doğa ve çevre konusuna olan yoğun ilgileri gelecek için umut vericiydi. sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Mümtaz Sağlam başkanlığındaki jüri değerlendirmelerini yaparken hem renk seçimlerine hem kompozisyon bilgisine hem de desen ustalığına dikkat etti ve tüm bunları bir yandan da yarışmacıların yaşlarını göz önünde bulundurarak yaptı. Dereceye giren eserlerin önemli bir bölümü tüm jürinin ortak beğenisini kazanan eserlerden oluştu.
Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı
BU YILIN TEMASI DOĞA VE ÇEVRE
1981 yılından bu yana kesintisiz olarak gerçekleştirilen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na ilişkin değerlendirmede bulunan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı; “Tam 40 yıldır çocuklarımızın hayallerine ortak oluyor, onlara yaratıcılıklarını ortaya koyup kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunuyoruz. Geçen sene yarışma sonuçlarının analizine dayanarak yaptığımız sosyal araştırma ile ortaya çıkan sağlıklı yaşam ve çevre bilinci doğrultusunda ‘Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum’ olarak belirlediğimiz tema ile geçen seneye oranla 2 kattan fazla başvuru aldık. Yarışmanın dijital ortama taşınmasının da başvuruların artmasında etkili olduğuna inanıyoruz. Bu yıl Türkiye’nin tüm bölgeleri, Özel Eğitim Uygulama okulları ile birlikte Almanya, Azerbaycan ve KKTC’den aldığımız yoğun başvuru nedeniyle büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
NUREFŞAN KURT / 10 YAŞ / ERZİNCAN
EN ÇOK BAŞVURU MARMARA BÖLGESİ’NDEN
Geçen seneye oranla başvuru sayısı 2 kattan fazla artan 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na Marmara Bölgesi’nden 4.363, İç Anadolu Bölgesi’nden 2.295, Ege Bölgesi’nden 2.202, Akdeniz Bölgesi’nden 1.333, Karadeniz Bölgesi’nden 868, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 721, Doğu Anadolu Bölgesi’nden 557, KKTC’den 167, özel eğitim ve uygulama okullarından 41, Azerbaycan’dan 25 ve Almanya’dan 6 başvuru yapıldı.
Prof. Dr. Mümtaz Sağlam
Yarışmaya katılan tüm eserler, Türkiye’de resim sanatına gönül vermiş Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Devabil Kara’nın yanı sıra gazeteciler İhsan Yılmaz, Aysun Öz, Faruk Şüyün, Olkan Özyurt ve Emrah Kolukısa gibi jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.
Tüm dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu pandemi döneminde 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na gösterilen ilginin artmasını değerlendiren Pınar Çocuk Resim yarışması Jüri Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Sağlam, “Bu yıl 40.sını gerçekleştirdiğimiz yarışmaya 10 binin üzerinde eser dijital ortamda katılım gösterdi. Çocukların doğaya karşı olan sevgilerinin ve hassasiyetlerinin yüksek olduğunu gördük. Birbirinden güzel binlerce eseri inceledik. Çocukların evde geçirdikleri vakitlerde doğaya duydukları özlemi ifade ettiklerini ve hayal dünyalarını coşkuyla resimlediklerini gözlemledik” diye konuştu.
IRMAK GÜRLER / 11 YAŞ / SAMSUN
ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ
Yarışma kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesi, özel eğitim uygulama okulları, KKTC, Azerbaycan, Almanya olmak üzere 11 asil kazanan, tablet ve profesyonel resim malzemelerinden oluşan çanta, 11 yedek kazanan da profesyonel resim malzemelerinden oluşan çanta ile ödüllendirildi. Jüri değerlendirmesi sonucunda Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursu verilecek 3 öğrenci de belirlendi.
CEMRE KORKUT / 13 YAŞ / GAZİANTEP
40. ULUSLARARASI PINAR ÇOCUK RESİM YARIŞMASI SONUÇLARI
AKDENİZ BÖLGESİ
ASİL
MUSTAFA ENİS AKYURT / 7 YAŞ / ANTALYA
YEDEK
İREM SULTAN SAV / 14 YAŞ / BURDUR
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ASİL
NUREFŞAN KURT / 10 YAŞ / ERZİNCAN
YEDEK
BELİNAY YILDIRIM / 13 YAŞ / MALATYA
EGE BÖLGESİ
ASİL
ASYA HELEN KÜÇÜK / 7 YAŞ / İZMİR
YEDEK
BEGÜM DUMAN / 10 YAŞ / İZMİR
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ASİL
CEMRE KORKUT / 13 YAŞ / GAZİANTEP
YEDEK
YAĞMUR KARAYILAN / 10 YAŞ / GAZİANTEP
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ASİL
BEREN ÖRS / 8 YAŞ / KONYA
YEDEK
EFE TOPBAŞ / 12 YAŞ / KONYA
KARADENİZ BÖLGESİ
ASİL
IRMAK GÜRLER / 11 YAŞ / SAMSUN
YEDEK
ŞİİR ŞÜKRAN DİNAR / 13 YAŞ / SAMSUN
MARMARA BÖLGESİ
ASİL
ECE EFLANİLİOĞLU / 12 YAŞ / İSTANBUL
YEDEK
BENAN NOYAN / 11 YAŞ / İSTANBUL
ÖZEL EĞİTİM VE UYGULAMA OKULLARI
ASİL
ABDÜLBAKİ HİÇYILMAZ / 8 YAŞ / KAYSERİ
YEDEK
MELİK ARDA TİNİ / 6 YAŞ / DİYARBAKIR
YURT DIŞI KATEGORİSİ
AZERBAYCAN
ASİL
KOVS?R QURBAN / 7 YAŞ / AZERBAYCAN
YEDEK
S?BİR? H?S?NLİ / 10 YAŞ / AZERBAYCAN
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
ASİL
GÜLÇİN BOLATÇIOĞLU / 14 YAŞ / KKTC
YEDEK
HİRANUR CANPOLAT / 13 YAŞ / KKTC
ALMANYA
ASİL
SENA ALP / 13 YAŞ / RÜSSLESHEIM
YEDEK
EKİN TUNCER / 11 YAŞ / FRANKFURT AM MAIN
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