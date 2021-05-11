Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın kazananları belli oldu

11 Mayıs 2021 Salı, 02:00

Pınar tarafından çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onlara resim sanatını sevdirmek amacıyla 40 yıldır aralıksız düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na bu yıl Türkiye’nin 7 bölgesi, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları ile K.K.T.C., Almanya ve Azerbaycan’daki 6 - 14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocuklar arasından toplam 12 bin 578 adet başvuru yapıldı. 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın kazanan asil ve yedek eserleri, jürinin gerçekleştirdiği değerlendirmenin ardından belirlendi.

Yaş grupları ayırt edilmeksizin yapılan yarışmada çocukların belli temaları öne çıkardığı, belli kompozisyonları ise özellikle çalışmayı tercih ettikleri gözlenirken, doğa ve çevre konusuna olan yoğun ilgileri gelecek için umut vericiydi. sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Mümtaz Sağlam başkanlığındaki jüri değerlendirmelerini yaparken hem renk seçimlerine hem kompozisyon bilgisine hem de desen ustalığına dikkat etti ve tüm bunları bir yandan da yarışmacıların yaşlarını göz önünde bulundurarak yaptı. Dereceye giren eserlerin önemli bir bölümü tüm jürinin ortak beğenisini kazanan eserlerden oluştu.

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı



BU YILIN TEMASI DOĞA VE ÇEVRE

1981 yılından bu yana kesintisiz olarak gerçekleştirilen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na ilişkin değerlendirmede bulunan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı; “Tam 40 yıldır çocuklarımızın hayallerine ortak oluyor, onlara yaratıcılıklarını ortaya koyup kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunuyoruz. Geçen sene yarışma sonuçlarının analizine dayanarak yaptığımız sosyal araştırma ile ortaya çıkan sağlıklı yaşam ve çevre bilinci doğrultusunda ‘Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum’ olarak belirlediğimiz tema ile geçen seneye oranla 2 kattan fazla başvuru aldık. Yarışmanın dijital ortama taşınmasının da başvuruların artmasında etkili olduğuna inanıyoruz. Bu yıl Türkiye’nin tüm bölgeleri, Özel Eğitim Uygulama okulları ile birlikte Almanya, Azerbaycan ve KKTC’den aldığımız yoğun başvuru nedeniyle büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

NUREFŞAN KURT / 10 YAŞ / ERZİNCAN



EN ÇOK BAŞVURU MARMARA BÖLGESİ’NDEN

Geçen seneye oranla başvuru sayısı 2 kattan fazla artan 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na Marmara Bölgesi’nden 4.363, İç Anadolu Bölgesi’nden 2.295, Ege Bölgesi’nden 2.202, Akdeniz Bölgesi’nden 1.333, Karadeniz Bölgesi’nden 868, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 721, Doğu Anadolu Bölgesi’nden 557, KKTC’den 167, özel eğitim ve uygulama okullarından 41, Azerbaycan’dan 25 ve Almanya’dan 6 başvuru yapıldı.

Prof. Dr. Mümtaz Sağlam



Yarışmaya katılan tüm eserler, Türkiye’de resim sanatına gönül vermiş Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Devabil Kara’nın yanı sıra gazeteciler İhsan Yılmaz, Aysun Öz, Faruk Şüyün, Olkan Özyurt ve Emrah Kolukısa gibi jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Tüm dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu pandemi döneminde 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na gösterilen ilginin artmasını değerlendiren Pınar Çocuk Resim yarışması Jüri Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Sağlam, “Bu yıl 40.sını gerçekleştirdiğimiz yarışmaya 10 binin üzerinde eser dijital ortamda katılım gösterdi. Çocukların doğaya karşı olan sevgilerinin ve hassasiyetlerinin yüksek olduğunu gördük. Birbirinden güzel binlerce eseri inceledik. Çocukların evde geçirdikleri vakitlerde doğaya duydukları özlemi ifade ettiklerini ve hayal dünyalarını coşkuyla resimlediklerini gözlemledik” diye konuştu.

IRMAK GÜRLER / 11 YAŞ / SAMSUN



ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ

Yarışma kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesi, özel eğitim uygulama okulları, KKTC, Azerbaycan, Almanya olmak üzere 11 asil kazanan, tablet ve profesyonel resim malzemelerinden oluşan çanta, 11 yedek kazanan da profesyonel resim malzemelerinden oluşan çanta ile ödüllendirildi. Jüri değerlendirmesi sonucunda Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursu verilecek 3 öğrenci de belirlendi.

CEMRE KORKUT / 13 YAŞ / GAZİANTEP



40. ULUSLARARASI PINAR ÇOCUK RESİM YARIŞMASI SONUÇLARI

AKDENİZ BÖLGESİ

ASİL

MUSTAFA ENİS AKYURT / 7 YAŞ / ANTALYA

YEDEK

İREM SULTAN SAV / 14 YAŞ / BURDUR

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ASİL

NUREFŞAN KURT / 10 YAŞ / ERZİNCAN

YEDEK

BELİNAY YILDIRIM / 13 YAŞ / MALATYA

EGE BÖLGESİ

ASİL

ASYA HELEN KÜÇÜK / 7 YAŞ / İZMİR

YEDEK

BEGÜM DUMAN / 10 YAŞ / İZMİR

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ASİL

CEMRE KORKUT / 13 YAŞ / GAZİANTEP

YEDEK

YAĞMUR KARAYILAN / 10 YAŞ / GAZİANTEP

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ASİL

BEREN ÖRS / 8 YAŞ / KONYA

YEDEK

EFE TOPBAŞ / 12 YAŞ / KONYA

KARADENİZ BÖLGESİ

ASİL

IRMAK GÜRLER / 11 YAŞ / SAMSUN

YEDEK

ŞİİR ŞÜKRAN DİNAR / 13 YAŞ / SAMSUN

MARMARA BÖLGESİ

ASİL

ECE EFLANİLİOĞLU / 12 YAŞ / İSTANBUL

YEDEK

BENAN NOYAN / 11 YAŞ / İSTANBUL

ÖZEL EĞİTİM VE UYGULAMA OKULLARI

ASİL

ABDÜLBAKİ HİÇYILMAZ / 8 YAŞ / KAYSERİ

YEDEK

MELİK ARDA TİNİ / 6 YAŞ / DİYARBAKIR

YURT DIŞI KATEGORİSİ

AZERBAYCAN

ASİL

KOVS?R QURBAN / 7 YAŞ / AZERBAYCAN

YEDEK

S?BİR? H?S?NLİ / 10 YAŞ / AZERBAYCAN

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

ASİL

GÜLÇİN BOLATÇIOĞLU / 14 YAŞ / KKTC

YEDEK

HİRANUR CANPOLAT / 13 YAŞ / KKTC

ALMANYA

ASİL

SENA ALP / 13 YAŞ / RÜSSLESHEIM

YEDEK

EKİN TUNCER / 11 YAŞ / FRANKFURT AM MAIN