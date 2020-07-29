Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı’ya eşinden boşanma davası

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:21

CEMAL METİN AVCI'NIN EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇTI

Muğla'da 16 Temmuz’da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bir varil içerisinde üzerine beton dökülmüş halde bulunan 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildiği ortaya çıkmıştı. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tutuklanan ve cezaevine koyulan katil Cemal Metin Avcı'nın eşi E.A.nın bugün avukatı aracılığı ile Muğla Aile Mahkemesi'ne boşanma istemi ile ilgili dilekçe verdi.

JANDARMA İKİNCİ GÜN GECE YARISI KEŞİF YAPTI

Muğla Jandarma Komutanlığı tarafından yakalan Cemal Metin Avcı ilk ifadesinde Türkiye’yi ayağa kaldıran cinayeti itiraf etti. Korkunç itiraftan hemen sonra Yerkesik Mahallesi’ndeki çiftlik evi ve Gültekin’in cansız bedeninin içine konularak üzerine beton dökülen varilin bulunduğu ormanlık alanda gece yarısı keşif yapılmıştı. Avcı burada da cinayeti nasıl işlediğini, cinayet anında hangi metaryelleri kullandığını büyük bir soğukkanlılıkla anlatmıştı.

Kaynak: Sözcü