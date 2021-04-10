Pınar Gültekin’in ailesinden sert yanıt: Hayal ürünü

10 Nisan 2021 Cumartesi, 16:22

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı tutuklanarak cezaevine gönderilmesinden bir süre sonra savcılığa ek ifadeler sundu. Avcı ifadelerinden birinde de Muğla Adliyesi'nde görevli bir savcıdan bashederek öldürdüğü genç kadını suçladı.

HSK tarafından hakkında soruşturma başlatılan D.Y., isimli savcının görevinden istifa ettiği ortaya çıktı.

“FAİL ERKEKLERİN CAN SİMİDİ...”

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, söz konusu iddialar hakkında Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “haksız tahrik” indirimine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Cinayetin faili Cemal Metin Avcı, soruşturmanın başından itibaren, kadın cinayetlerinde erkeklerin can simidi olarak sarıldığı ve ne yazık ki Türkiye’de çok yanlış uygulanan ‘Haksız Tahrik’ kurumundan faydalanmak için gerçek dışı, hayal ürünü iddialarda bulunmaktadır. Buradaki amaç, gerçek dışı iddia ve beyanlarla bu hunharca cinayeti meşrulaştırmak ve haksız tahrik indirimi ile alacağı cezayı minimize etmektir.”

“İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ”

Avcı’nın daha önce de benzer beyanlarda bulunduğunu ve iddiaların ispatlanmadığını hatırlatan Epözdemir şöyle devam etti:

“Soruşturma aşamasında ‘Bana şantaj yaptı, menfaat talep etti, aileme söylemekle tehdit etti' şeklinde beyanlarda bulundu. Ortada ne bir mesaj ne tehdit ne şantaj beyanı bulunamadı. Bu tutmayınca mahkeme aşamasında, kurgu haksız tahrik savunmasını değiştirerek bu sefer cezaevinden mahkemeye gönderdiği mektupta ‘Benim hemcinslerimle videomu çekti, menfaat talep etti, bir savcı ile de ilişkisi vardı, beni tehdit etti’ şeklinde akıl tutulması mahiyetinde bir beyanda bulundu.

Dosyada, telefonlarda, maillerde herhangi bir video yok, ilişki yok. Disiplin soruşturmasında üniversite hocaları dahil bütün herkes dinlendi ve bu iddianın gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

Bu yol da tutmayınca duruşmada 3. kere ‘Haksız Tahrik’ savunması değiştirildi. Ceza Muhakemeleri Kanunu 201. Maddesine göre çapraz sorgu yapılırken kendisine sorduğumuz sorulara cevaben; ‘Çantasından bıçak çıkardı ve beni bıçakladı, bu durumun üzerine kendimi kaybederek hiddetlendim ve öldürdüm’ şeklinde kurgu haksız tahrik savunması yaptı ama nafile. Bu değişen üçüncü haksız tahrik savunması da tutmadı. Çünkü ortada bıçak yok, adli tıp raporuna göre bıçak kesisi yok, adli tıp raporunu tanzim eden doktorun duruşmadaki beyanlarına göre koldaki yaralanma "sıyrık" şeklinde ve bıçak kesisi ile oluşturulmasına imkan yok.

Sonuç olarak; bu caninin aşamalardaki değişen kurgu mahiyetindeki üç haksız tahrik savunmasının da gerçek dışı olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bir başka anlatımla bugünkü haberlerde bahsi geçen cezaevinden gönderilen mektuptaki iddiaların tamamının gerçek dışı olduğu dosyadaki deliller ile sabit hale gelmiştir.”

“KATİL YALNIZ DEĞİL”

Öte yandan, Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'nın aynı davada sanık olan kardeşi Mertcan Avcı geçen aylarda tahliye edilmişti.

Cinayetin tek başına işlenemeyeceğini düşündüklerini vurgulayan Epözdemir, “Cinayetin işlenmesine ve suç delillerinin gizlenip yok edilmesine yardım eden başkaca faillerin olduğunu iddia etmekteyiz. Yargılama dosyasına sunduğumuz iddia ve delillerimiz uyarınca, bu cinayetin tek başına işlenmesi hayatın olağan akışı, mantık ve fizik kurallarına aykırıdır” açıklamasında bulundu.