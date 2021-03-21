Pınar Karşıyaka'da 3 pozitif vaka
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i konuk edecek Pınar Karşıyaka'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 3'e yükseldi.
19 Mart Cuma günü Basketbol A Takımımız, teknik ve idari kadromuz için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen COVID-19 testleri sonuçlanmış ve takımımızda toplam 3 kişi pozitiftir. #KSK pic.twitter.com/THPy8F44rz— Pınar Karşıyaka (@KSKBasket) March 21, 2021
Kulüp açıklamasında, 19 Mart Cuma günü yapılan testlerde 1 sporcu ve 1 antrenörün PCR testlerinin pozitif sonuçlandığı belirtildi. Bu kişilerin izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı. Pınar Karşıyaka'da geçen haftaki HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçından önce de 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Yeşil-kırmızılı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 7 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı. İzmir temsilcisinde DJ Kennedy de Anadolu Efes önünde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
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