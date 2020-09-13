Pirinç torbasından metamfetamin çıktı
Van'ın İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şirketine operasyon düzenleyen polis, narkotik köpeği 'Zeus' ile yapılan aramada pirinç torbasına zulalanmış 506 gram metamfetamin ele geçirdi.
Vanİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şirketinde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Kargo şirketine baskın düzenlendi. Operasyonda narkotik köpeği 'Zeus' ile arama yapıldı. Aramada gıda kolisi içerisindeki pirinç torbasına zulalanan 506 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan A.U., ve V.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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