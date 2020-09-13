Pirinç torbasından metamfetamin çıktı

13 Eylül 2020 Pazar, 11:14

Vanİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şirketinde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kargo şirketine baskın düzenlendi. Operasyonda narkotik köpeği 'Zeus' ile arama yapıldı. Aramada gıda kolisi içerisindeki pirinç torbasına zulalanan 506 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan A.U., ve V.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

