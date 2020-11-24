Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Dolar 7.95 lira, Avro 9.45 lirayı aştı
Faiz artışı sonrası 7.50 liraya kadar düşen dolar kuru, yeni haftanın ilk gününde güçlendi. Bu, mevcut seviye yatırımcı tarafından alım fırsatı olarak da görülüyor.
Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen haftaki faiz artırımı sonrası Türk Lirası kısmen de olsa güçlenirken, piyasalar hem ekonomi hem diğer alanlarda atılacağı ilan edilen reform adımlarını ve bunların zamanlamasını yakından takip ediyor. Özellikle iç siyasi gerilimle ilgili haber akışı da piyasaların yönünü baskılıyor.
Ayrıca dövizdeki gerileme bir alım fırsatı olarak da görülüyor. Faiz artışı öncesi 8.58 liraya kadar çıkan dolar, bu karar sonrası 7.50 liraya kadar çekilirken, özellikle yerli yatırımcılar bu seviyeyi döviz ve altın cinsi varlıklarını artırmak için de kullanmaya başladı. Bu tür gelişmelerin dövizin dünkü değerlenmesinde de etkili olduğu tahmin ediliyor.
Örneğin Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Başkanı Haluk Bürümcekçi, hem içeride hem dışarıda beklentilerde değişen bir şey olmadığını belirterek “Dolardaki hareket tahmin edilen bandın içinde. 7.80’i aşmadığı sürece düşüş tredi devam eder. Ancak artışta alım fırsat etkisi olabilir. Bunu geçen hafta faiz artışı sonrası görmüştük” dedi.
SİNYALLER BOZULUYOR
InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu ise yurtdışında Trump’ın, 2019’un benzeri ikinci bir ticaret savaşına hazırlandığı izlenimi oluştuğunu belirterek faiz artışından hemen sonraki gelişmelere dikkat çekti.
Faiz koridorunun geri geldiğine atıf yapan Topçu, “Politik ekonomik kararlarda köklü değişim yaşanmayacağının sinyalleri veriliyor. Uluslararası sermayenin yeni ekonomi yönetiminden yeşil ışık beklediği ve uluslararası yatırım bankalarının gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmayı devamlı olarak övdüğü günlerde yaşadığımız bu volatilite, 19 Kasım’ın tam olarak bir dönüm noktası olmadığı fikrini güçlendiriyor” diye konuştu. Dün dolar 7.6579-7.9505 lira, Avro kuru 9.0730-9.4514 lira arasında yukarı yönlü hareket etti. İlerleyen saatlerde ise Avro/TL 9.36-9.42 bandında dengelendi.
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