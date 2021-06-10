Piyasalarda son durum: Dolar ve Avro ne kadar oldu? (10 Haziran 2021)
İstanbul serbest piyasada dolar 8,5960 liradan, avro 10,4720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,5940 liradan alınan dolar, 8,5960 liradan satılıyor. 10,4700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,4720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5880 lira, avronun satış fiyatı ise 10,4600 lira olmuştu.
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