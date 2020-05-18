Piyasalardaki sakinlik yanıltıcı olabilir

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 16:23

Covid-19 enfeksiyonlarının artmasına ilişkin aylardır süren endişeler, piyasaya yön veren olaylar ve politika kararlarının sahneye çıkmasıyla birlikte yatırımcılar için gelecek günlerde ikinci planda kalabilir.

Çin'de cuma günü başlayacak yıllık Ulusal Halk Kongresi, Pekin ile Washington arasında tansiyonun yükselmesi beklentilerine karşın büyük bir ihtimalle gelişen ülke paralarında volatiliteyi baskılayabilir.

JPMorgan Chase & Co.'nun beklenen volatilite göstergesi geçen üç haftada düştü. Geçmiş, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) toplantı sırasında sakin bir yuan işlem ortamını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağını gösteriyor.

Diğer yerlerde Güney Afrika, Türkiye, Endonezya ve Tayland'ın yine faiz indirmesi bekleniyor. Bu durum bu ülkelerin paralarını yatırım yaparak elde edilecek carry trade getirilerini sınırlama potansiyeli taşıyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre, gelişen ekonomiler boyunca stres altındaki borç seviyeleri artıyor. Arjantin, 65 milyar dolarlık tahvilin sahipleriyle Cuma gününe kadar yeniden yapılandırma anlaşması sağlayamaması durumunda resmi olarak temerrüde düşebilir.

Londra'da ING Groep NV gelişen piyasa stratejisti Trieu Pham, "Reddedilemeyecek şekilde hala riskler var. Ben gelişen piyasaların, para birimleri baskı altına girerse yeniden gündeme gelebilecek dış kırılganlıklarına dair endişemi koruyorum." dedi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Güney Afrika Merkez Bankası'nın politika faizini Perşembe günü 50 baz puan azaltarak yüzde 3.75 ile rekor düşük seviyeye indirmesi bekleniyor. Forward sözleşmeleriyse neredeyse 60 bp indirim beklentisiyle daha güvercin. Banka Mart ayındaki koronavirüs kaynaklı satıştan beri halihazırda 200 bp indirim yapmış durumda. MB Başkanı Lesetja Kganyago bu ay başında enflasyon beklentilerinin düşmesiyle birlikte indirim için daha fazla alan olduğunu söylemişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan'da beklenenden fazla indirimle yatırımcıları şaşırtmasının ardından Perşembe günü 50 bp indirime giderek yüzde 8.25'e indirmesi bekleniyor. TCMB politika kararını Perşembe günü açıklayacak.

Endoneyza MB Salı günü 25 bp faiz indirebilir. Piyasa, Endonezya MB'nin rupinin değerinin altında olduğu görüşünü ve hem rupiyi hem de tahvil piyasalarını desteklemeyi sürdürme vaadini koruyup korumadığına odaklanacak. Rupi bu çeyrekte yaklaşık yüzde 10 değer kazandı.

Tayland MB'nin Çarşamba günü 25 bp ek faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Bloomberg Intelligence'a göre PBOC'nin Çarşamba günü ana faiz oranını değiştirmesi beklenmiyor. Bununla birlikte yakın zamanda rezerv karşılıklarının düşürülmesi ihtimali mevcut. Bu yerel tahvilleri destekleyebilir. 10 yıllıkların faizi bu ay 18 bp artarak Asya'daki en kötü performansı gösterdi.

ARJANTİN'İN BORCU

Arjantin'in en büyük kreditörleri yeniden yapılandırma anlaşması çabaları çerçevesinde Alberto Fernandez'in hükümetine yeni bir karşı teklif gönderdi.

Tahvil sahiplerinin anlaşma için Cuma gününe kadar vakti bulunuyor. Cuma günü olan son tarih, aynı zamanda 500 milyon dolarlık ertelenmiş faiz ödemesine de denk geliyor. Bu tarihe kadar anlaşmaya varılmaması ya da faizin nakit olarak ödenmemesi durumunda Arjantin dokuzuncu temerrüdüyle karşılaşacak.

Ayrıca Çarşamba günü yayınlanacak bir veri Arjantin'in Mart ayındaki ekonomik faaliyetlerine ilişkin bir ipucu verecek ve virüsten kaynaklı riskleri yansıtacak.