Porto Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak

19 Nisan 2021 Pazartesi, 16:12

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in ardından Portekiz temsilcisi Porto da Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacağını açıkladı. Porto Başkanı Pinto da Costa, kulubün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada projeyi desteklemeyeceklerini söyledi.

Costa'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı kulüplerin gayri resmi temasları vardı ancak iki nedenden dolayı bunları dikkate almadık. Portekiz Futbol Federasyon'u bu lige karşı. UEFA'nın bir parçası olarak Avrupa Birliği ve UEFA'nın ilke ve kurallarına aykırı hiçbir şeye katılamayız. UEFA tarafından yapılan organizasyonların resmi organizasyonlar olduğu kabul edilmelidir. Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmamakla ilgilenmiyoruz. Sadece uzun yıllar bu turnuvanın bir parçası olmayı umuyoruz"