Pota derbisinde söz Fenerbahçe'nin
Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin 2’nci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Galatasaray’ı 70-57 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi.
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Yücel Çilingir, Kerem Yılmaz
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır Turgut 7, McBride 22, Iagupova 22, Vaughn 4, Stokes 3, Thomas 6, Tuğçe Canıtez 6, Sevgi Uzun
GALATASARAY: Pelin Derya Bilgiç 13, Prints 12, Sude Yılmaz 2, Steinberga 9, Holingsvorth 14, Asena Yalçın 3, Russell 4, Hruscakova, Meltem Yıldızhan, Cansu Köksal
1’İNCİ PERİYOT: 18-14
İLK YARI: 37-22
3’ÜNCÜ PERİYOT: 58-35
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin 2’nci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Galatasaray’ı 70-57 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin 2’nci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 18-14 önde kapattı. 2’nci periyotta oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip, farkı açarak soyunma odasına 37-22 önde girdi. 3’üncü periyotta etkili oyununu devam ettiren Fenerbahçe, final çeyreğine 23 sayı farkla 58-35 önde girdi. Son periyotta da rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, sahadan 70-57 galip ayrılarak seride durumu 2-0’a getirdi. Ev sahibi ekipte McBride ve Iagupova 22 sayıyla oynarken, Galatasaray’da ise Holingsvorth 14 sayıyla mücadele etti.
Serinin 3’üncü maçı 11 Mayıs Salı günü Galatasaray’ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Fenerbahçe, o mücadeleyi de kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
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