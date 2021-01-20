Potansiyel Covid-19 ilacında yeni gelişme
Rush Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan araştırmacıların geliştirdiği yeni bir tedavi, farelerdeki Covid-19 belirtilerini önlemede başarı gösteriyor.
Popular Science Türkiye'nin aktardığına göre, Covid-19’lu fare modelleriyle yapılan ve Journal of Neuroimmune Pharmacology bülteninde yayımlanan bir çalışmada, burundan ufak miktarda bir peptit verildiği zaman olumlu sonuçlar elde edildi. Peptidin ateşi azaltmada, akciğerleri korumada, kalbin durumunu iyileştirmede ve sitokin fırtınasını tersine çevirmede etkili olduğu belgelendi(sitokin fırtınasında bir enfeksiyon, bağışıklık sistemini tetikliyor ve iltihapsal proteinlerin kan dolaşımına akın etmesine sebep oluyor). Araştırmacılar, hastalığın ilerlemesinin önlenmesinde de başarı görüldüğünü bildiriyorlar.
Rush Üniversitesi’nde sinirbilim profesörü ve Jesse Brown VA Tıp Merkezi’nde araştırma görevlisi olan Kalipada Pahan, şunları kaydetti:
"Bu çalışma, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun önlenmesinde ve Covid-19 hastalarının solunum problemleri ile kalp sorunlarından korunmasında yeni bir yaklaşım niteliği taşıyabilir. Bu mekanizmanın anlaşılmasının, COVID-19’a yönelik etkili tedavilerin geliştirilmesinde önem taşıdığı görülüyor."
Yoğun bakımda yatan pek çok Covid-19 hastası; akciğerleri, kalbi ve diğer organları etkileyen sitokin fırtınasından muzdarip. Steroidler gibi iltihap karşıtı bağışıklık terapileri mevcut olsa da, bu tedaviler sık sık bağışıklığın baskılanmasına sebep oluyor.
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