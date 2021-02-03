Premier Lig takımını ipotek etti

03 Şubat 2021 Çarşamba, 09:31

Premier Lig ekiplerinden Burnley’i geçtiğimiz ay satın alan ALK Capital’in satışta kredi çektiği ve kulübü ipotek olarak göstererek borçlandırdığı ortaya çıktı.

Guardian’da yer alan haberde, Burnley’nin el değiştirmesine ilişkin bilgilere yer verilirken kulübün sahibinin değişmesiyle birlikte 90 milyon sterlin zarara geçtiği belirtildi. Kulübü satın alan ALK Capital’ın, kulübü satan Mike Garlick, John Banaszkiewicz ve diğer hisse sahiplerine ilk ödeme olarak 60 milyon sterlin ödediği ve bunun MSD UK Holdings üzerinden çekilen kredi ile yapıldığı ifade edildi. Çekilen kredide kulübün ipotek olarak gösterildiği belirtilirken kredinin ve faizinin kulübün elde edeceği gelirler üzerinden ödeneceği kaydedildi. Haberde kulübün daha önce hiç kredi kullanmadığı ve borcunun olmadığı, kulübün banka hesabında bulunan 42 milyon sterlinin de satışta kullanıldığı ve satıştan önceki duruma göre kıyasla kulübün 90 milyon sterlin zarara ulaştığı ifade edildi. Kulübün yeni başkanı Alan Pace, verdiği demeçte Burnley’nin mali yapısının sürdürülebilir olduğunu ve yapılan hamlelerin sorun yaratmayacağını söylerken Burnley’nin bir alt lige düşmesi durumunda dahi ödemeler konusunda sıkıntı yaşamayacaklarını belirti.

GLAZER AİLESİ DE BENZER YOLU İZLEDİ

Manchester United’ı 2005 yılında satın alan Amerikalı Galzer ailesi, Burnley’nin sahipleri gibi benzer bir yol izlemiş ve kulübü 525 milyon sterlinlik bir borcun altına sokarak devralmıştı. United, devirden sonra kredi ve faizine toplamda 1 milyar sterlin ödeme yaparken kulübün ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak için birçok kampanya düzenlenmişti.