Premier Lig’de takımlar erteleme istiyor

30 Aralık 2020 Çarşamba, 14:36

Guardian’da yer alan haberde, son olarak Premier Lig’de 18 vakanın tespit edilmesinin ardından Premier Lig’de birçok takımının liglere ara verilmesi için talepte bulunduğu belirtildi. Premier Lig ve EFL yönetimleri ertelemeye sıcak bakmazken vaka sayısının artması halinde ne yapılacağına dair bilgi verilmedi. Dün oynanan West Bromwich Albion – Leeds United maçından sonra West Bromwich’in teknik direktörü Sam Allardyce ‘’ Herkesin sağlığı ve güvenliği her şeyden önemli. Mutasyona uğramış virüsün etki gücü söylendiğinde ilk düşündüğüm şey liglere ara verilmesi oldu. 66 yaşındayım. Muhtemelen oyuncular bunun üzerinden gelebilir ama benim gibi birisi için çok daha zorlayıcı olabilir. Ne kadar önlem alırsak alalım virüsün önünü kesemiyoruz. Yapılması gereken şey bir süre ara vermek. ‘’ ifadelerini kullandı.

UNITED KESİNTİ İSTEMİYOR

Premier Lig’de dün oynanan Manchester United – Wolherhampton maçı sonrasındaki basın toplantısında lige ara verilmesine ilişkin görüşleri sorulan United menajeri Ole Gunnar Solskjaer liglerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Norveçli teknik adam, ‘’ Kulüp ve oyuncu grubu olarak kurallara uyma konusunda iyi gidiyoruz. Liglere 2 hafta ara vermenin fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Herkes sezonun erken bitmesini istiyor ama erteleme kararı alırsak sezonu ne zaman bitireceğiz? Hepimiz bu yılın zor ve farklı olacağını biliyorduk. Maçları durdurmak büyük bir değişikliğe aracı olmayacak. ‘’ dedi.