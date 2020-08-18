Prenses Diana’yı Elizabeth Debicki canlandıracak

18 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Rolü aldığı açıklanan 29 yaşındaki Elizabeth Debicki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Prenses Diana’nın ruhu, sözleri ve eylemleri pek çok kişinin kalbinde yaşıyor. Beni birinci bölümden beri kendisine bağlayan bu diziye katılmak gerçek ayrıcalığım ve onurum” ifadelerini kullandı.

Dizinin yaratıcısı Peter Morgan, ocak ayında yaptığı açıklamada serinin beşinci sezonda sona ereceğini duyurmuştu. Morgan, “Beşinci serinin hikâyelerini tartışmaya başladığımızda, hikâyenin zenginliğine ve karmaşıklığına adalet sağlamak için orijinal plana geri dönmemiz ve altı sezon yapmamız gerektiği çok geçmeden anlaşıldı” dedi.