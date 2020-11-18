Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da koronavirüse yakalandı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu da Covid-19'a yakalandı.
Koronavirüs nedeniyle 1 Nisan'da hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu da hastalığa yakalandı.
Onur Taşçıoğlu corona virüs tedavisi gördüğünü sosyal medya hesabından açıkladı.
Taşçıoğlu, "Kim derdi ki günün birinde Çin'den babam için benim de getirilmesinde uğraşta bulunduğum ilacı ben de aynı hastalıktan dolayı kullanacağım" ifadelerini kullandı.
Binlerce hastayı iyileştiren, binlerce doktor yetiştiren Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun yaşatılabilmesi için İstanbul Tıp Fakültesi seferber olmuş ancak Taşçıoğlu kurtarılamamıştı.
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