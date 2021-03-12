Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye mutant virüslerin güzergahı haline gelebilir

12 Mart 2021 Cuma, 10:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son açıklamasında mutant virüslerin ülkedeki yayılım hızının arttığını belirterek, “Bugüne kadar 76 ilde 41 bin 488 İngiltere, 9 ilde 61 Güney Afrika, bir ilde iki Kalforniya- New York ve bir kişide de Brezilya mutantı tespit edildi” dedi.

Mutant virüslerin artmasını kolaylaştıran faktörlerin ortada olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, şu anda Türkiye’nin bu hataların tamamını yaptığını vurguladı.

Dünya'dan Yasemin Salih'e konuşan Prof. Dr. Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

"Mutant virüslerin artmasını kolaylaştıran faktörlerin başında yurtdışından girişlerin yeterince kontrollü yapılmaması geliyor. Diğer faktörler ise yurtiçi seyahatlerin kısıtlanmaması, toplum aşılamasının hızla tamamlanamaması, etkisiz veya az etkili antiviral ilaç kullanımı ve son olarak da virüs yayılımını önlemek için gereken tedbirlerin gevşemesi. Bakıldığında Türkiye bunların tamamını yapıyor."

Bilim insanları olarak aylardır bu önlemlere dikkat çektiklerini ancak düzenleme yapılmadığını anlatan Ceyhan, "Yanlışın neresinden dönersek kârdır. Şimdi normalleşmeden bahsediliyor. Ne yazık ki her şeyin serbest bırakılması için hiç de uygun bir ortam yok. Dikkat etmezsek Türkiye mutant virüslerin güzergahı haline gelebilir. Mutant virüs sayısı günlük vaka sayısıyla birlikte artıyor. Önlemlerin kaldırılması da buna katkı sağlamaya başladı" diye konuştu.