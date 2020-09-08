Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki depremin ardından uyarı!

08 Eylül 2020 Salı, 21:06

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından saat 15.39'da 4,2, 16.21'de 4,1, 18.06'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede ayrıca büyüklüğü 3,9 ve 1,9 arasında çok sayıda sarsıntı oldu.

Malatya'daki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar az önce Malatya, Pütürge-Sahilköy’de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremi şöyle yorumluyorum: Deprem DAF’ın Hazar Gölü- Sincik kolunun batısında ve Çelikhan-Erkenek koluna yakın. Bu tür depremler Coulomb stres transferi yoluyla komşu faylarda stres değişimine neden olarak oralarda deprem riskini artırabilirler. Kanaatimce Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi. Dikkatli olunmalıdır. Bu tweetin ardından bir de şekil gönderiyorum."