Prof. Dr. Okan Tüysüz: 6 büyüklüğünde artçılar olacaktır
İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bu depremin ardından 6'ya varan artçılar olacaktır" dedi. AFAD hasarlı binalara girilmemesi için uyarı yaptı.
İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Haber Global'de konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz şu bilgileri verdi:
"Ege Bölgesi, Türkiye'nin en sık deprem üreten bölgelerinden birisi. Bu da deniz içinde olan bir deprem. 1955'te bölgede biraz doğusunda 6.8'lik bir deprem var. Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6'ya varan artçılar olacaktır."
Tüysüz, "Ege bölgesi sık faylardan oluşur. Deniz içinde varlığı bilinen faylar var. Birkaç saat sonra ne tür bir fay tarafından oluştuğu belli olur" dedi.
AFAD'dan yapılan açıklamada da yurttaşların hasarlı evlere hiçbir koşulda girmemesi yönünde uyarı yapıldı.
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