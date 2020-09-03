Prof. Dr. Osman Altuğ farkıyla Türkiye ekonomisinin durumu
Açıklamalarıyla her zaman tartışılan, acı gerçeği net bir dille izah eden Prof. Dr. Osman Altuğ, Cumhuriyet Tv’ye ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumu değerlendiren Altuğ, ekonomik büyümenin çıkış noktasının üretimden geçtiğini belirtti. Ekonomik analizlerini örneklerle anlatan Prof. Dr. Osman Altuğ, yumurtaları sepete koyarak üretim ve talep ilişkisini anlattı.
03 Eylül 2020 Perşembe, 14:13
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