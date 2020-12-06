Şeref Tribünü'nde kavgayı polis ayırdı!
Denizlispor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk ederken 25. dakikada Şeref Tribünü'nde tartışma yaşandı.
Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde gerginlik yaşandı.
Yeşil siyahlı takımın yöneticileri maç başlangıcından itibaren hakım Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterirken, Fenerbahçeli yöneticiler de bu itirazlara sözlü karşılık verdi. İki takım yöneticileri arasında yaşanan gerginliği polis ve özel güvenlik çalışanları büyümeden yatıştırdı
TFF pandemi yönetmeliği gereği şeref tribününe sadece 50 civarı yönetici-idareci sporcu alınıyor.
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