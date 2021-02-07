Protokol tribününde gerginlik
Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte protokolde yer alan Galatasaraylı yöneticilerle karşılıklı tezahürat yapılınca Fenerbahçe tarafından tepki geldi.
Galatasaray yeni transfer Mustafa Muhamed’in attığı golle Fenerbahçe deplasmanında galip gelerek liderlik koltuğunu kaparken, karşılaşma sonunda gerginlikler yaşandı.
Maç sonunda normalde Galatasaraylı taraftarların olduğu deplasman tribününe giderek kutlama yapan sarı kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, daha sonra protokole yanaştı.
Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte protokolde yer alan Galatasaraylı yöneticilerle karşılıklı tezahürat yapılınca Fenerbahçe tarafından tepki geldi.
“BÖYLE DOST MU OLUNUYOR”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bize dostluktan bahsediyorsunuz oyuncularınız küfür ederek içeri giriyorlar” ifadelerini kullanarak Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’a tepki gösterdi.
Albayrak’ın “Biz dostuz” yanıtına cevap veren Koç, “Böyle mi dost olunuyor. Biz her sene size dostça davranıyoruz. Siz ayıp ediyorsunuz” diyerek karşılık verdi.
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