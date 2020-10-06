PTT işçileri, taleplerini sıraladı, mücadele çağrısı yaptı

06 Ekim 2020 Salı, 18:22

Bağımsız PTT Sen'den, "Bıçak kemiğe dayandı" denilerek yapılan açıklamada, "Bundan tam bir sene önce ilk kongremizi yaparak çıktığımız bu yolda 20 yıldır PTT’de yaşanan taşeron sorunlarına çözüm üretmek için elimizden geleni yaptık. Bu bir yıl içinde sadece ama sadece sendikalaştığımız için, birlik olduğumuz için çekmediğimiz çile kalmadı. Ama artık yeter" denildi.

Bugün birkaç merkezimizde uyarı eylemlerini yapan sendika üyeleri, "Taleplerimiz açık ve net" diyerek şunları kaydetti:

"Maaşlarımızın tam gününde eksiksiz olarak yatırılması, her ay maaş bordrolarımızın düzenli olarak her arkadaşımıza verilmesi, sendikamıza 'Saf ve Avrasya Adi Ortaklığı ve Park Konak A.Ş' şirketleri tarafından yapılan yetki itirazlarının derhal geri çekilmesi, yöneticilerimiz, temsilcilerimiz ve üyelerimizin üzerindeki baskı ve mobinglerin son bulması."

"FİİLİ MÜCADELEYE DEVAM"

Söz konusu taleplerin sağlanana kadar fiili olarak mücadele edeceklerini belirten sendika üyeleri, "Buradan tüm üyelerimize ve konunun muhataplarına sesleniyoruz; sendikamızla görüşme sağlanıp taleplerimiz kabul edilene kadar öncelikle İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de fiili olarak mücadele edeceğiz her türlü bedeli ödemeye de hazırız" açıklamasında bulundu.

PTT-Sen yapılan açıklamada ayrıca, "PTT’de tüm işçi sendikalarının yetkilerine taşeron şirketler tarafından itiraz edildiğini biliyoruz. Diğer işçi sendikalarını da birlikte hareket etmeye davet ediyoruz" denildi.

Cumhuriyet'e konuşan sendika üyesi, işten atılmasına neden olabileceğini belirterek, isminin kullanılmamasını istedi.