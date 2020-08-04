Pudovkin’den film çekme sanatı

04 Ağustos 2020 Salı, 22:47

Vsevolod Pudovkin 1920’lerde sessiz sinemanın "altın çağı"nda Sovyet film yönetmenlerinin klasik üçlüsünden biriydi.

Batı’da onun ismi, çağının sinemasında en büyük yenilikçilerden biri olarak Sergey Eisenstein ile Dziga Vertov’un isimleriyle birlikte anılıyordu.

Film Çekme Sanatı ve Sinemada Oyunculuk, Sovyet sinemasının altın çağının “müthiş çocukları”ndan biri olan Vsevolod Pudovkin’in, sessiz sinemadan sesli sinemaya, oyuncu eğitiminden montaj teorisine film evreninin her veçhesine dair temel görüşlerini yansıtan bir çalışma.

Film Çekme Sanatı ve Sinemada Oyunculuk / Vsevolod Pudovkin / Çeviren: Osman Akınhay / Agora Kitaplığı / 328 s.