Putin: Petrol üretim kısıntısının süresi uzatılabilir

23 Ekim 2020 Cuma, 07:58

Valdai Tartışmalar Klübü'nün yıllık toplantısında konuşan Putin, Bu aşamada, hiçbir şeyi değiştirmemize gerek olmadığına inanıyoruz; ancak, mevcut üretim kısıtlamalarını sürdürebileceğimizi ve daha önce yapmayı düşündüğümüz kadar kısa sürede kaldırmayacağımızı da göz ardı etmiyoruz" dedi ve ekledi:



"Ve hatta, gerekirse de, üretim kısıntısının artırımasını da kabul edebiliriz."



Rusya Devlet Başkanı ayrıca, ABD ve Suudi Arabistan ile birlikte, petrol piyasalarına ilişkin kalıcı görüşmeleri sürdürdüklerini de ekledi.

