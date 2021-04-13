Ramazan'da AVM'ler açık kalacak mı: İşte AVM çalışma saatleri...

13 Nisan 2021 Salı, 21:45

Ramazan'ın ilk günü gerçekleştirilen Kabine toplantısından yeni tedbirler çıktı. Yurttaşlar özellikle AVM'ler kapandı mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Vaka artışları sonrası illerdeki AVM'ler kapandı mı, hangi şehirlerde AVM'ler açık soruları da yöneltiliyor. Yeme - içe yerleri gibi mekanların da olduğu AVM'ler hafta sonu ve hafta içi illerin risk durumuna göre hizmet veriyordu.

Erdoğan, Ramazan ayının ilk 2 haftası geçerli olacak kısmi kapanmayı duyurdu.Hafta içi sokağa çıkma saatleri akşam 19.00 sabah 05.00 olarak güncellendi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden getirildi. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyeceği bildirildi.

Bununla birlikte yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.



Ayrıca kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi. Oteller sadece kendi müşteriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek. Uygulama, 14 Nisan akşamı saati itibarıyla başlayacak.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın yayımlayacağı genelge ile AVM'lerin akıbeti netlik kazanmış olacak.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

Önceki toplantıda çıkan kararlar neticesinde AVM'lerin hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı illerde, belirlenen saatlerde çalışmaya devam edeceği düşünülüyordu. AVM çalışma saatlerinde değişiklik olmamıştı. Yeni açıklanan kararlar doğrultusunda AVM'lerin çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımlayacağı genelge ile belli olacak.